Le manette per un 24enne e denuncia per un 18enne

La fuga all’alt dei carabinieri perché erano su uno scooter senza documenti di circolazione. Aveva anche imboccato una strada contromano ma la folle corsa è finita a poche centinaia di metri quando i due giovani si sono andati a schiantare contro una vettura in transito. I carabinieri della stazione di Casteldaccia hanno arrestato un giovane di 24 anni e denunciato un ragazzo di 18 accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane di 24 anni l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una bravata che poteva costare casa ad entrambi per la velocità con cui si erano messi in fuga.

L’incidente

Il giovane, alla guida di uno scooter con a bordo un 18enne, non si sarebbe fermato all’alt intimato dalla pattuglia di carabinieri nel corso di un posto di controllo, per poi darsi alla fuga contromano per una strada limitrofa. La fuga con inseguimento è terminata poche centinaia di metri dopo, quando il 24enne, urtando un’autovettura in transito, ha perso autonomamente il controllo del veicolo. I due giovani, entrambi senza casco ma illesi, erano già pronti a risalire sullo scooter per riprendere la fuga. I militari però hanno fermato i due immediatamente. Il veicolo era privo dei documenti di circolazione.

Resistenza a pubblico ufficiale

I militari dell’Arma hanno quindi proceduto alla denuncia del 18enne alla Procura della Repubblica di Termini Imerese in stato di libertà. Discorso diverso per il 24enne che i carabinieri hanno arrestato perchè era materialmente alla guida del ciclomotore. Per lui arrestato in flagranza di reato, con successiva convalida da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese. Per lui è stata disposta l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Entrambi gli indagati dovranno rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Al conducente invece è stato contestato anche quello di guida senza patente, perché mai conseguita, infrazione commessa con recidiva nel biennio.