Attività di controllo a tappeto nella zona del Catanese

Tre denunce e cinque segnalazioni a Caltagirone, nel Catanese, per droga e guida senza patente o ubriachi. E’ il bilancio di un’attività di controllo dei carabinieri che hanno realizzato nelle ultime ore. Attività effettuata con diversi posti di blocco nelle zone centrali ed anche in quelle periferiche considerati snodi veicolari tra i principali del territorio.

Quali aree monitorate

I carabinieri del nucleo radiomobile di Caltagirone hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto delle condotte illecite tenute alla guida di autoveicoli. Monitorato il territorio di competenza ed in particolare il centro storico e la periferia, in prossimità dei principali snodi viari. Le arterie più battute le vie Minosse, Acquanuova, Pentolai, Roma, Santa Maria di Gesù, Cristoforo Colombo e Madonna della Via. Ed inoltre piazza Umberto I, viale Europa, le statali 683 e 417 ed infine la zona villaggio Giovanni XIII. A saltare fuori droga e guida senza patente o ubriachi.

Alla guida dopo aver bevuto

Nelle ore notturne i militari dell’Arma hanno effettuato diversi posti di controllo. Denunciati per “guida in stato di ebrezza” due soggetti già conosciuti alle forze dell’ordine. Si tratta di un 28enne di Caltagirone e un 55enne di Mirabella Imbaccari. In entrambi i casi superato di gran lunga un tasso alcolemico oltre il limite massimo consentito. Per una ragazza di 20 invece è scattata la segnalazione in prefettura perché con un tasso leggermente superiore al consentito.

Altra denuncia e segnalazioni

Nell’ambito dello stesso servizio, i carabinieri hanno sorpreso, per la seconda volta nel biennio, una giovane 27enne di Caltagirone alla guida di un’auto senza patente. La giovane non ha mai conseguito il documento. Per questo i carabinieri hanno proceduto alla denuncia per “guida senza patente”, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro. Effettuate oltretutto perquisizioni finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti. Ed a conclusione di quest’altra attività i militari dell’Arma hanno segnalato alla prefettura quattro persone, due 29enni, un 23enne ed un 57enne tutti di Caltagirone. Tutti trovati in possesso di pochi grammi tra eroina, marijuana e hashish.

