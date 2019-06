A Marsala

I carabinieri, a Marsala, hanno arrestato in flagranza di reato S.G.E. 30enne marsalese, per rapina aggravata ai danni di una giovane donna.

La donna è stata sorpresa dall’uomo mentre si trovava a bordo della sua in zona Sappusi, nelle vicinanze di una scuola materna mentre era in attesa dell’arrivo di una sua amica.

Il giovane, tossicodipendente, le avrebbe intimato di consegnargli venti euro minacciandola con una siringa sporca. Sprovvista di denaro contante e impossibilitata a fuggire, la donna ha dato solo poche monete e poi l’uomo si è dileguato. I militari allertati, giunti sul posto in poco tempo sono riusciti a rintracciare l’aggressore, ancora in possesso della siringa e delle monete derubate, a pochi metri di distanza dalla scuola.

L’uomo si trova ristretto presso la propria abitazione a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Giudice.