a trapani, agrigento e ragusa

Sicindustria, in collaborazione con il Consorzio Conai, organizza il seminario annuale di aggiornamento sulla “Gestione dei rifiuti aziendali e degli imballaggi – MUD 2019 – Tassa Rifiuti 2019 (TARI)”.

Tre le tappe: il primo aprile, alle 14,30, in Sicindustria Trapani (via Mafalda di Savoia, 26); il 2 aprile, alle 9,30, presso Sicindustria Agrigento (via Artemide, 3); e il 3 aprile in Sicindustria Ragusa (Zona Industriale I^ Fase).

Il seminario ha lo scopo di fornire indicazioni sulla corretta gestione dei rifiuti, fare il punto sugli adempimenti a carico delle imprese e illustrare le importanti novità del 2019.

Negli ultimi mesi si sono infatti succedute molte modifiche alle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti e agli adempimenti previsti per garantire la tracciabilità. L’entrata in vigore del pacchetto di Direttive per la Circular Economy; la soppressione del sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); l’introduzione del nuovo Registro Elettronico Nazionale, che sostituirà il SISTRI; la possibilità di inviare via PEC la quarta copia del formulario identificativo del rifiuto (FIR) e, infine, le prospettive di digitalizzazione dei registri di carico e scarico sono i principali temi che saranno trattati dal seminario.