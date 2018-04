Il processo

Truffa ai danni del Comune. Con quest’accusa il Gip, Emanuele Cersosimo, ha rinviato a giudizio l’ex consigliere comunale di Trapani del Pdl, Francesco Salone. L’imputato avrebbe documentato un fittizio rapporto di lavoro, tra il 2012 e il 2014, con un ristorante di San Vito lo Capo al fine di maturare rimborsi illeciti.

Ex delfino dell’ex deputato regionale e sindaco di Trapani, Mimmo Fazio, Salone è in questi giorni sceso in campo a sostegno della candidatura a sindaco di Giacomo Tranchida, che è appoggiato da uno schieramento trasversale