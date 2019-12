Nel mercato di Largo Zerilli

I carabinieri di Marsala (Tp) hanno arrestato con l’accusa di furto il nigeriano Tony Oses, di 23 anni. L’uomo è stato sorpreso dai militari a Largo Zerilli, a Marsala, dove in questo momento è stato allestito il mercato natalizio. Il nigeriano era entrato all’interno di una delle casette in legno del mercato di Natale già bloccato dalla Guardia Giurata.

Dopo essere stato sottoposto a perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e le tasche del giubbotto e dei pantaloni piene di oggettistica natalizia di vario genere confezionata artigianalmente asportata poco prima. In seguito al processo per direttissima è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria