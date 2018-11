il 16 e 17 novembre

Si apre venerdì prossimo a Mazara del Vallo la seconda edizione del congresso nazionale “Update in cardiologia Mazara 2018”, organizzato dall’unità operativa di Cardiologia e UTIC dell’ospedale Abele Ajello, e presieduto dal suo responsabile Michele Gabriele.

I lavori saranno aperti alle 9,30 nell’aula consiliare del comune dal sindaco della città Nicola Cristaldi e dal commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani Giovanni Bavetta.

Nove i simposi che si alterneranno nelle due giornate: cardiologia riabilitativa, elettrofisiologia, trattamento farmacologico in prevenzione secondaria, scompenso cardiaco, cardio-oncologia, update in ambito emodinamico e cardiochirurgico.

“Quest’anno si è scelto di focalizzare l’attenzione – spiega Gabriele – sulle ultime terapie innovative in ambito cardiologico. Ci saranno 37 relazioni, che spazieranno dall’emodinamica e la cardiochirurgia a confronto sulla coronaropatia multivasale complessa, fino alle nuove normative in materia sanitaria, come la legge Gelli, che vedrà la partecipazione di magistrati e avvocati. I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con prestigiosi relatori per mettere in luce, lacune e zone grigie che la letteratura scientifica e le linee guida ancora mostrano”.

Il congresso, che è accreditato ECM, si concluderà sabato alle 14,00. Ulteriori informazioni disponibili alla sezione “eventi” del sito www.fullcongress.it.