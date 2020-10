Scene di disperazione a Mazara del Vallo

Nel corso di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo sabato sera è morto un giovane di 21 anni. A perdere la vita è stato Fabio Triolo, 21 anni. Come riporta il Giornale di Sicilia, l’auto guidata dal ragazzo si è schiantata contro un palo di cemento nella zona di Tonnarella quando erano trascorse le 23. Il giovane era a bordo di una Fiat Panda e stava percorrendo via Bessarione in direzione dell’incrocio con via del Mare.

Per causa ancora in via di accertamento, Triolo ha perso il controllo del veicolo finendo contro un palo di cemento accanto al muro di un’abitazione. Lo scontro è stato violentissimo e il giovane è morto sul colpo e inutili sono stati i tentativi del personale dell’ambulanza del 118 di rianimarlo. Sul posto anche carabinieri, polizia e agenti della municipale.

Scene di disperazione a Mazara del Vallo dopo che sul luogo dell’incidente sono accorsi parenti e molti amici di Fabio Triolo. Il suo corpo è stato consegnato alla famiglia nel corso della stessa notte ed è stato trasportato all’obitorio del cimitero comunale. I funerali del giovane Fabio si celebreranno oggi. Il ragazzo era impegnato nell’impresa di famiglia che si occupa di commercio di materiale edile ed elettrico.

E’ morto il 24 ottobre invece all’ospedale Policlinico Massimiliano La Porta, 15 anni, nato a Palermo residente a Santa Flavia. Il giovane aveva avuto un incidente mentre viaggiava lungo la statale 113 in sella a una Vespa Piaggio. Secondo una prima ricostruzione il quindicenne si è scontrato con un furgone guidato da un uomo di 48 anni. I sanitari del 118 intervenuti hanno eseguito le prime manovre sul posto prima di raggiungere il pronto soccorso. Il giovane è stato quindi portato con l’ambulanza in ospedale dove però il suo quadro clinico è precipitato nel giro di poco tempo. Sulla dinamica indagano adesso i carabinieri della stazione di Santa Flavia e della compagnia di Bagheria che hanno effettuato i rilievi e ascoltato l’autotrasportatore, nel tentativo di ricostruire eventuali responsabilità da parte di entrambi. Il giovane, che aveva compiuto 15 anni la scorsa estate, frequentava il liceo scientifico Giuseppe D’Alessandro di Bagheria.