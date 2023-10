Prese d’assalto le coste siciliane anche per il prolungarsi del bel tempo

E’ un flusso continuo di sbarchi di migranti anche a Pantelleria, Dall’1 ottobre ad oggi ogni giorno sono arrivate con a bordo decine di disperati per lo più di nazionalità tunisina. Al momento, come conferma il sindaco Fabrizio D’Ancona, nell’isola si trovano 282 migranti. Arrivano a Pantelleria con piccole imbarcazioni. In casi più marginali sono arrivati con barche più grosse con 40 o 116 migranti a bordo. In queste ore si sta organizzando il passaggio dal centro di accoglienza sull’isola a Trapani.

Anche a Marettimo

Sbarchi di migranti che si registrano anche a Marettimo, una delle isole minori dell’arcipelago delle Egadi sempre nel Trapanese. Le traversate della speranza si sono intensificate approfittando delle condizioni meteo favorevoli, con mare pressoché piatto. A Marettimo un’imbarcazione con a bordo 29 tunisini è giunta nell’isola. I migranti sono arrivati in paese. Adesso si sta provvedendo per trasportarli a Trapani.

Nello scorso week-end anche nel Siracusano

Nello scorso fine settimana intercettato davanti a Siracusa dalla capitaneria di porto, un natante con 138 migranti a bordo. La questura ha attivato, insieme alle altre autorità, il protocollo operativo già molte volte utilizzato che ha consentito di far sbarcare 72 uomini, 35 minori e 31 donne, in prevalenza di origine afghana e iraniana, al porto commerciale di Augusta. Sta poi, rimanendo in tema, ancora creando polemiche la decisione del Gip del tribunale di Catania di accogliere il ricorso di alcuni migranti sbarcati a metà settembre a Lampedusa e poi portati nel nuovo centro di Pozzallo. Giudicato il recente decreto del governo “illegittimo in più parti”.

La reazione di FdI

“La decisione del tribunale di Catania conferma che in Italia esiste una piccola parte di magistratura ideologizzata che lavora per vanificare gli sforzi del governo Meloni nel contrastare l’immigrazione illegale. A questa si affianca la sinistra che come sempre tifa contro l’Italia e punta ad ostacolare in ogni modo le politiche del governo. Per Fratelli d’Italia per fronteggiare una sfida epocale, quale quella dell’ondata di migranti che si abbattendo in questi mesi sull’Italia, servirebbe invece la compattezza di tutte le Istituzioni dello Stato”. Lo aveva detto in proposito il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, componente della Commissione Schengen.

