Perde la vita Giuseppe Tilotta, 76 anni

Un uomo di 76 anni è morto ieri sera in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla SS187 nei pressi di Castellammare del Golfo (Tp). L’uomo è rimasto vittima di uno scontro frontale tra la propria auto e un’altra vettura.

Giuseppe Tilotta, di Valderice (Tp) è stato soccorso dal personale del 118 ma è morto durante il trasporto in ospedale. L’incidente è avvenuto attorno alle 19.30 all’altezza dello svincolo di Balata di Baida. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano guidava la sua Fiat Panda in direzione Trapani quando si schiantato frontalmente, per cause da accertare, con un pick-up guidato da un ragazzo di 38 rimasto illeso.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri e della polizia municipale di Castellammare del Golfo.