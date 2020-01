Sigilli in tutta la struttura

I Carabinieri di Custonaci e del Nas di Palermo hanno effettuato un accesso igienico sanitario presso un caseificio di Custonaci scoprendo alcuni illeciti amministrativi e penali. I militari hanno scoperto che l’attività era stata avviata in modo abusivo in locali privi dei minimali requisiti igienico strutturali.

Sono stati sequestrati 154 chili di prodotti lattiero caseari in cattivo stato di conservazione. Sigilli anche in tutta la struttura con le relative attrezzature adibite alla lavorazione e produzione degli alimenti.

Il titolare della attività di 36 anni è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, con l’accusa di aver detenuto per la commercializzazione prodotti lattiero caseari in cattivo stato di conservazione, e all’APS di trapani, in quanto autorità sanitaria oltre ad essere stato raggiunto da una sanzione amministrativa pari a 3mila euro.