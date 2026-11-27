Arriva la svolta concreta per la ricostruzione dell’Istituto comprensivo “De Gasperi – De Vita” di Marsala, gravemente danneggiato e dichiarato inagibile dopo la violenta tromba d’aria dello scorso 9 ottobre. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che assegna 3,5 milioni di euro al Comune di Marsala per gli interventi urgenti di ripristino dell’edificio scolastico di contrada Terrenove e dell’adiacente palestra.

L’incontro a Roma e il premio alle docenti

La firma del provvedimento è arrivata a margine dell’incontro tenutosi a Viale Trastevere tra il ministro Valditara, l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano e una delegazione dell’istituto marsalese composta dal dirigente scolastico Leonardo Gullotta e dalle insegnanti Ilenia Amato, Roberta Parrinello e Francesca Amari.

Proprio alle docenti il ministro ha conferito un attestato di merito per il coraggio e la prontezza dimostrati durante l’emergenza del 9 ottobre, quando insieme al resto del personale scolastico riuscirono a mettere in sicurezza i 273 bambini presenti in classe al momento dell’impatto della tromba marina.

Il commento di Mimmo Turano

“Il via libera del Ministero dell’Istruzione e del Merito a un contributo complessivo di 3,5 milioni di euro per la ricostruzione del plesso dell’Istituto comprensivo De Gasperi – De Vita di Marsala, testimonia la grande attenzione del ministro Valditara nei confronti della popolazione e della comunità scolastica del Trapanese, colpita dal tornado dello scorso 9 ottobre”, dichiara l’assessore regionale Mimmo Turano.

La sinergia con i fondi regionali

L’esponente della giunta Schifani ha poi ricordato l’impegno immediato della Regione Siciliana subito dopo il passaggio del maltempo, affiancando ai fondi ministeriali le risorse già previste a livello regionale per sostenere l’area colpita.

“A poche ore dal disastro insieme al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – ricorda l’assessore Turano – mi sono recato nell’istituto per rendermi conto in presa diretta dei danni e indicare le possibili soluzioni per intervenire. Ci siamo attivati fin da subito e oggi che le risorse sono state individuate possiamo dire che è stato compiuto un passo avanti fondamentale. A queste somme vanno aggiunti ulteriori 5 milioni di euro che abbiamo stanziato, nella legge di variazione di Bilancio, approvata un mese fa dall’Ars, per i territori di Marsala e Petrosino”.

L’impegno sui tempi dei lavori

Archiviata la fase del reperimento dei fondi, l’attenzione si sposta ora sull’avvio e sulla rapidità dei cantieri per restituire agli studenti una struttura sicura e all’avanguardia.

“Ora vigileremo, affinché la ricostruzione possa avvenire nel più breve tempo possibile così da restituire alla città di Marsala una scuola ancora più bella, funzionale e moderna. Il miglior servizio che possiamo rendere alla comunità della provincia di Trapani è trasformare questa scuola in un esempio di eccellenza, innovazione e attenzione alle nuove generazioni”, conclude l’assessore Turano.