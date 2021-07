La ragazza non sarebbe in pericolo di vita

Una studentessa di 16 anni è precipitata nel primo pomeriggio da un terrazzo al secondo piano dell’istituto nautico Marino Torre di Trapani.

La giovane è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso in codice rosso. Avrebbe alcune fratture e sono in corso accertamenti medici ma la ragazza non sarebbe in pericolo di vita.

La sedicenne era con altri studenti, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della squadra volante e della polizia scientifica, la giovane si sarebbe allontanata, con altri compagni di classe, eludendo la sorveglianza degli insegnanti. Uscita sul tetto e avvicinatasi ad un parapetto, sporgendosi, avrebbe perso l’equilibrio, forse per un cedimento dello stesso parapetto.