Durante il fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno intensificato i servizi esterni finalizzati al controllo della movida giovanile nel centro storico e nei luoghi di maggiore aggregazione.

I controlli

All’esito dell’attività, tra le oltre 100 persone controllate a bordo di più di 60 mezzi: due 20enni e un 28enne sono stati denunciati per guida senza patente perché mai conseguita (con recidiva nel biennio), un 24enne di nazionalità straniera è stato invece denunciato per ricettazione in quanto trovato il possesso di auricolari risultati provento di furto da una autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Sono state elevate oltre 50 contravvenzioni al codice della strada, sono stati ritirati 10 documenti di guida e 4 autovetture sottoposte a sequestro amministrativo.

L’operazione a Palermo

Nuovi controlli la scorsa notte nelle strade della movida di Palermo. In servizio poliziotti, carabinieri, finanzieri e polizia municipale, con il supporto del personale dell’Asp. Sono state identificate 144 persone, 33 delle quali risultavano avere precedenti penali o di polizia. Controllati 26 veicoli, elevate 8 contravvenzioni, due le patenti ritirate. Effettuati anche un sequestro e un fermo amministrativo. Nel corso dei controlli è stata identificata e denunciata una persona sulla quale gravava un Daspo urbano emesso dal questore di Palermo, che gli aveva vietato di avvicinarsi proprio all’area in cui sono avvenuti i controlli.

Alto impatto

L’attività di controllo rientra fra quelle svolte all’interno di quartieri con particolari criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico, in particolare nelle ore della movida. La sorveglianza è quella dei tipo prevista dal protocollo denominato Alto Impatto, in attuazione delle direttive del ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Controlli in Vucciria e Borgo Vecchio

Sotto la lente d’ingrandimento la scorsa notte la Vucciria, la zona di piazza Sant’Anna e il quartiere Borgo Vecchio, quest’ultimo al centro nei giorni scorsi di una protesta dei residenti per la musica ad alto volume fino a tarda notte. I servizi sono stati effettuati, sin dalle 19 di ieri, 27 settembre, e fino all’alba di oggi, posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, servizi antidroga, controlli e verifiche amministrative su esercizi commerciali. I servizi sono stati dispiegati lungo ed attorno agli assi viari di corso Vittorio Emanuele e via Roma estesi a piazza San Domenico, piazza Sant’Anna, via Argenteria, via Maccheronai, via dei Coltellieri, via Dei Frangiai, via Pannieri, via Chiavettieri, Discesa Caracciolo, piazza Garraffello, piazza Fonderia e zone limitrofe.

