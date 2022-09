Il gip di Trapani Massimo Corleo ha disposto il “giudizio immediato” per il 51enne assistente tecnico marsalese (A.R.), in servizio all’Istituto professionale Alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice, che lo scorso 23 giugno è stato posto agli arresti domiciliari dalla polizia postale per adescamento di minori e di atti sessuali con minorenne.

L’accusa

Adesso, all’operatore scolastico viene contestata soltanto l’accusa di atti sessuali con un minore, con l’aggravante della continuazione.

La vittima è un alunno della scuola dove A.R. era in servizio e che all’epoca dei fatti, tra l’estate e l’autunno 2021, aveva 17 anni. Secondo l’accusa, l’operatore scolastico, difeso dall’avvocato Vito Cimiotta, avrebbe convinto il ragazzo ad andare con lui in vacanza, ma anche nella sua abitazione di Marsala (“abusando – scrivono pm e gip – della fiducia” che il giovane riponeva in lui) e, in cambio di cene al ristorante, sigarette, vestiti e un telefono cellulare, a dormire insieme nello stesso letto e ad avere rapporti sessuali.

Gli episodi

Tre erano stati gli episodi inizialmente contestati in danno di alunni della scuola: uno per adescamento, due per atti sessuali con un minore. L’indagine è nata dalla segnalazione fatta al preside dalla madre di uno studente che avrebbe notato strani messaggi sul telefono cellulare del figlio. Poi, il dirigente scolastico presentò denuncia alla polizia.

Il caso di Alberto Genovese

E’ stato condannato a otto anni e quattro mesi Alberto Genovese, ex imprenditore del web imputato con l’accusa di aver violentato, dopo averle rese incoscienti con mix di cocaina e ketamina, due modelle: una di 18 anni, durante una festa il 10 ottobre 2020 nel suo attico Terrazza Sentimento, l’altra di 23 anni ospite in una villa di lusso a Ibiza nel luglio precedente.

Lo ha deciso il gup di Milano, Chiara Valori, nel processo abbreviato. E’ stata condannata a 2

anni e cinque mesi anche l’ex fidanzata Sarah Borruso, che era imputata per il caso di Ibiza. Il Gup ha dunque riconosciuto tutte le imputazioni contestate dai pm.