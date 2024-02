Da novembre non si hanno notizie di un 42enne di Castelvetrano

La sua vita è nel mistero da oltre tre mesi. Sergio Leone è un uomo di 42 anni originario di Castelvetrano che vive Germania ma di lui non si hanno notizie dal 5 novembre. La sua famiglia in Sicilia teme per il peggio. L’appello della madre “Sergio, amore mio, dove sei? Vi prego aiutatemi”.

L’uomo è sparito da Darmstadt, una non lontana da Francoforte. Non ha i farmaci necessari per la sua terapia e potrebbe trovarsi in difficoltà. Per questo la madre ha chiede l’aiuto di tutti e ha diffuso una foto del figlio, la quale scomparsa è stata segnalata anche alla celebre trasmissione di Rai 3 Chi l’ha Visto specializzata in questo settore.

Tra i segni particolari, un tatuaggio sulla spalla sinistra con stemma di famiglia, sullo stesso lato, Leone ha un tatuaggio con i nomi Gaia e Sofia. Sul braccio sinistro sopra il gomito, un altro tatuaggio con la scritta “acquirit eundo vires” e la data “12.06.1981”. Sull’avambraccio destro, inoltre, un’altra scritta “Chanel”. Sono tratti che possono essere utili per il suo riconoscimento e ritrovamento.

I commenti all’appello

L’appello, diffuso sui social con la foto dell’uomo, ha ricevuto già decine di commenti. “Spero che lo trovino presto – scrive Salvina -. Io l’ho conosciuto a Darmstadt da Ciro, è una bravissima persona. Poi non l’ho visto più, pensavo che si fosse licenziato e quando ho letto questo annuncio anche a me, da mamma, mi si è spezzato il cuore. Spero che tutto vada bene e che ritorni a casa presto. Forza Sergio, siamo tutti con te e la tua famiglia”.

“Io sono in Germania – scrive Susanna – ma in un’altra zona, quella di Stoccarda. Sono di Castelvetrano, condivido la foto nella speranza che qualcuno l’abbia visto o sa qualcosa. Speriamo si trovi presto, auguro alla famiglia di avere subito delle buone notizie. Vi sono vicina”.