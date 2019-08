in azione i carabinieri di campobello di mazara

Nel corso del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, diretti dal Luogotenente Vincenzo Bonura, sono stati impegnati su più fronti con attività che hanno condotto all’esecuzione di due arresti per reati diversi.

Più nello specifico, nella tarda serata del 2 agosto 2019, durante un servizio straordinario di controllo del territorio ad ampio raggio, finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della citata Stazione Carabinieri, con il supporto delle unità cinofile di Palermo, hanno arrestato Francesco Ferro, mazarese, 34 anni.

L’uomo già si trovava sottoposto al regime degli arresti domiciliari per altri pregressi reati, per cui i militari hanno ritenuto opportuno effettuare un controllo più approfondito.

Nel corso della perquisizione i militari operanti hanno rinvenuto, abilmente nascosti in più zone dell’abitazione, gr.10 di crack, gr.18 di cocaina, gr.6 di hashish, un bilancino di precisione ed la somma contante di cinquecentonovanta euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento di spaccio.

La sostanza stupefacente, il denaro contante e il materiale connesso con l’attività di spaccio, sono stati sottoposti al vincolo del sequestro mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la propria abitazione e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

Nella stessa giornata, i Carabinieri di Campobello di Mazara hanno arrestato Leonardo Circello, 39 anni, in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere. Tale provvedimento è stato emesso dalla Autorità Giudiziaria competente, che concordava a pieno con le risultanze dell’indagine condotta dai Carabinieri, che ha permesso di accertare che il Circello, durante un permesso per recarsi al Sert per le proprie esigenze terapeutiche, si rendeva responsabile di un tentato furto in abitazione.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato, quindi, trasferito presso il carcere di Trapani.