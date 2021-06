Non si dava pace

Un uomo perseguita la ex e scatta la denuncia

I Carabinieri notificano all’uomo il divieto di avvicinamento

La vittima è una donna di anni che aveva avuto una relazione con l’uomo

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo (TP), in esecuzione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal Tribunale di Marsala, hanno sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un 45enne castelvetranese accusato del reato di atti persecutori.

Non si dava pace dopo essere stato lasciato

Il provvedimento è scaturito in conclusione dell’attività d’indagine condotta dai Carabinieri a seguito della denuncia da parte di una donna con cui in passato il 45enne aveva avuto una relazione. I militari, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala, hanno accertato che l’uomo aveva posto in essere comportamenti di tipo persecutorio con continue minacce, molestie e lievi aggressioni, che avevano indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria vita oltre ad influenzarne le quotidiane abitudini.

L’attività dei militari

Il risultato ottenuto dai Carabinieri è frutto del quotidiano impegno e della attenzione posta dall’Arma sugli episodi di violenza maturati in ambito familiare, a tutela della legalità e del cittadino.