Scatta divieto di avvicinamento per 50enne

per 50enne I carabinieri di Trapani contestano stalking

la denuncia della donna vittima di atti persecutori

I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno dato esecuzione a una Ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dall’Ufficio del Gip del Tribunale di Trapani per il reato di atti persecutori, nei confronti di un uomo trapanese di 50 anni.

L’accusa di stalking alla ex

La misura del divieto di avvicinamento alla persona e ai luoghi frequentati dalla parte offesa è stata emessa nei confronti dell’uomo in conclusione di una attività d’indagine svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trapani, poiché lo stesso è stato ritenuto responsabile di reiterate condotte persecutorie e di maltrattamento nei confronti della ex convivente, che si sostanziavano in pedinamenti, appostamenti, molestie e continui contatti telefonici, tali da indurre nella vittima un forte stato di ansia e di timore per la propria incolumità.

La denuncia della donna ai Carabinieri

Nel corso dell’attività investigativa, condotta dai Carabinieri a seguito della denuncia da parte della donna, sono stati raccolti importanti elementi di prova a carico dell’uomo che hanno permesso alla competente Autorità Giudiziaria, che concordava pienamente con gli esiti dell’indagine, si emettere il provvedimento cautelare.