UniCredit assume il ruolo di istituto cassiere sino al 31/12/2027

È stata firmata la convenzione tra UniCredit e la Camera di Commercio di Trapani per la gestione del servizio di cassa. La convenzione affida così a UniCredit il ruolo di istituto cassiere, già svolto in precedenza, sino al 31/12/2027. Contestualmente è stata firmata anche la convenzione per il servizio di cassa dell’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di Commercio di Trapani, un organismo che sostiene le imprese locali attraverso servizi digitali, promozione e attività di interesse pubblico.

I termini dell’accordo

L’accordo è stato sottoscritto da Marco Brindisi, Public Sector Sicilia di UniCredit, e da Giuseppe Pace, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Trapani.

Il servizio di cassa viene svolto con il mandato informatico con firma digitale che consente di effettuare con modalità on line i trasferimenti degli ordinativi di pagamento e di riscossione fra la Cciaa e la Banca, assicurando così numerosi vantaggi: condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i diversi sistemi informativi, efficacia dei controlli e rapidità nell’esecuzione degli ordini che sono garantiti dalla firma digitale. Oggi UniCredit svolge complessivamente in Sicilia circa 300 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quelli per la Regione Sicilia, 99 Comuni, 3 Province, 8 Aziende Ospedaliere, 1 Ateneo universitario e 3 Camere di Commercio.

Unicredit e la Pubblica Amministrazione in Sicilia

La rinnovata collaborazione con la Camera di Commercio di Trapani conferma l’impegno di UniCredit nel supportare in modo concreto ed efficiente il funzionamento della Pubblica Amministrazione siciliana. Il servizio di cassa rappresenta non solo un’attività operativa, ma un tassello fondamentale di una strategia più ampia che punta a rafforzare la digitalizzazione dei processi, la trasparenza e la qualità dei servizi offerti agli enti pubblici e, di riflesso, ai cittadini e alle imprese del territorio. Grazie all’adozione del mandato informatico con firma digitale, UniCredit garantisce procedure più rapide, sicure e pienamente tracciabili, assicurando continuità dei dati, efficacia dei controlli e una gestione moderna e affidabile delle risorse pubbliche. Si tratta di un modello che consente agli enti di operare con maggiore efficienza e che contribuisce a elevare gli standard complessivi della macchina amministrativa. Il rinnovo della convenzione con la Camera di Commercio di Trapani e con la sua Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” rafforza ulteriormente la presenza di Unicredit in un territorio in cui la banca svolge già circa 300 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quelli per la Regione Siciliana, numerosi Comuni, Province, Aziende Ospedaliere e altri enti strategici. Un presidio capillare che testimonia la fiducia riposta nel Gruppo e il ruolo che lo stesso intende continuare a svolgere come partner istituzionale affidabile, innovativo e vicino alle esigenze delle comunità locali.