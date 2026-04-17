E’ stata trovata morta in casa a poche ora dalla laurea. Miriam Indelicato, una giovane studentessa di 23 anni, è stata rinvenuta priva di vita all’interno dell’abitazione in cui risiedeva a Roma. Il ritrovamento è avvenuto in una circostanza temporale particolarmente dolorosa: proprio oggi, infatti, la ragazza avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea presso l’università Luiss Guido Carli.

L’allarme è scattato quando i soccorritori sono giunti presso l’appartamento, ma per la giovane non c’era ormai più nulla da fare. Sul luogo del decesso sono intervenuti tempestivamente gli investigatori per effettuare i rilievi tecnici e avviare le procedure necessarie a ricostruire con esattezza le ultime ore di vita della studentessa. Al momento, le autorità mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna pista investigativa, vagliando con attenzione sia l’ipotesi di un tragico incidente domestico sia quella di un gesto volontario.

Gli inquirenti sono attualmente impegnati nella raccolta di elementi utili a chiarire la dinamica dei fatti. Per fare luce sulle cause del decesso, la magistratura ha già disposto gli accertamenti medico-legali e l’autopsia, che fornirà risposte determinanti per l’indagine. Nel frattempo, i telefoni e i dispositivi elettronici della giovane potrebbero essere analizzati per cercare messaggi o indizi relativi al suo stato d’animo recente.

La scomparsa di Miriam Indelicato lascia un vuoto profondo in diversi centri della provincia di Trapani, dove la giovane era molto conosciuta e amata. La sua storia personale era legata a Santa Ninfa, paese d’origine della madre, e a Campobello di Mazara, luogo di provenienza del padre. Miriam aveva inoltre trascorso gli anni dell’adolescenza a Castelvetrano, dove si era diplomata presso il liceo delle scienze umane prima di trasferirsi a Roma per proseguire gli studi d’eccellenza.

Mentre le indagini proseguono senza sosta per dare una spiegazione a questa morte improvvisa, le comunità siciliane e l’ateneo romano si stringono nel dolore attorno alla famiglia della ragazza, colpita da una tragedia avvenuta proprio nel giorno che sarebbe dovuto essere dedicato al traguardo più importante della sua carriera accademica.