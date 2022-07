Questa mattina la vittima si è presentata in ospedale a Trapani

Un presunto stupro si sarebbe consumato la notte trascorsa nel Trapanese. Una turista straniera sarebbe stata aggredita da un branco di quattro uomini in un lido di Erice. All’alba la giovane si è presentata all’ospedale Sant’Antonio Abate raccontando tutto ai sanitari. Da qui è immediatamente scattata la segnalazione ai carabinieri che stanno raccogliendo la denuncia della vittima.

Poche indiscrezioni

Ancora filtrano poche indiscrezioni. Anche perché gli inquirenti si stanno muovendo con una certa discrezione dal momento che si sta parlando di uno stupro. Si sta provando ad identificare i quattro presunti aggressori su cui al momento ci sono accertamenti in corso. La delicatezza dell’episodio impone quindi una serie di riscontri che arriveranno anche dall’equipe medica dell’ospedale trapanese che in qualche modo sarà chiamata ad accertare i segni della violenza.

La provincia torna alla ribalta

La provincia Trapanese suo malgrado torna alla ribalta di questo tipo di cronaca violenta. L’ultimo caso clamoroso aveva riguardato una ragazza di 18 anni a Campobello di Mazara che ha raccontato di essere stata abusata all’interno di una villetta della frazione balneare di Tre Fontane, dove era stata invitata con la scusa di una festa con ragazzi e ragazze. Quando è arrivata però ha trovato soltanto maschi. E dopo un rapporto sessuale consensuale con uno di loro, quest’ultimo ha invitato gli altri a fare sesso con lei contro la sua volontà. Ad abusare della giovane sarebbe stato uno dei ragazzi presenti al festino, mentre gli altri avrebbero assistito. Sono in corso due processi: uno in abbreviato per tre indagati, e uno ordinario per l’altro.

La violenza nel centro di accoglienza dell’Agrigentino

Nel dicembre scorso si sarebbe consumata una violenza sessuale fra extracomunitari all’interno del centro accoglienza di Siculiana nell’Agrigentino. I poliziotti di Porto Empedocle hanno fermato un egiziano maggiorenne e altri 5 connazionali minorenni per i reati di violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona. Le vittime dei reati sarebbero stati alcuni minorenni, anch’essi extracomunitari. Gli episodi, in base alle risultanze investigative, si sarebbero svolti all’interno del centro di accoglienza di Siculiana.