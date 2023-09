Tragedia ieri nelle acque di fronte alla zona di San Cusumano, nel territorio di Erice Casa Santa, nella giornata di ieri Un sub di 72 anni è morto annegato durante una immersione di routine.

Da quanto si apprende l’uomo sarebbe stato colto da malore e non è più riuscito a risalire in superficie. A dare l’ allarme è stato un altro sub che era con la vittima, pure lui in immersione, e che ha tentato di aiutare l’amico.

Scattato l’allarme sono sono intervenuti sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco del vicino comando provinciale. Per recuperare il cadavere, rimasto nei fondali del mare di San Cusumano, è stato chiesto l’ intervento di una squadra di sommozzatori provenienti da Palermo.

La tragedia nel Catanese

Tragico epilogo per la vicenda del giovane sub disperso nelle scorse settimane nel catanese e che veniva attivamente ricercato da Vigili del Fuoco e capitaneria di porto dalla serata. Il 27enne era uscito per una battuta di pesca ma non ha fatto rientro in giornata.

Gli incidenti in mare di questa estate

Come ogni estate sono numerosi gli incidenti in mare in Sicilia ma quest’anno è uno dei primi casi di ricerche riguardanti un sub. Quasi tutti riguardanti i bagnanti o i diportisti gli altri interventi

Giovane morto in spiaggia

Un giovane è morto tre giorni fa nella spiaggia di Isola delle Femmine, nel Palermitano. Sarebbe stato colto da un improvviso e violento attacco epilettico mentre stava facendo il bagno. Vittima un 21enne palermitano.

Appena due giorni fa altro dramma nel lungomare del siracusano. Un uomo di 74 anni è morto mentre si trovava sulla spiaggia di Fontane Bianche, località balneare a sud di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione degli agenti di polizia, l’anziano, originario della Georgia che si trovava in vacanza a Siracusa, avrebbe avvertito un malore che gli avrebbe fatto perdere conoscenza. Sono arrivati i soccorsi che hanno praticato un massaggio cardiaco al 74enne ma non c’è stato nulla da fare, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo.

Like this: Like Loading...