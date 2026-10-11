Un grande successo di partecipazione e di calore umano ha segnato la manifestazione del “Triangolare del Cuore – Festa dello Sport, Solidarietà e Sicurezza Stradale”, andata in scena sabato 10 ottobre presso lo Stadio Misericordia di Valderice.

Nonostante le avverse condizioni atmosferiche e la pioggia a tratti battente, la risposta della comunità è stata straordinaria. Il folto pubblico presente sugli spalti ha sostenuto gli atleti con grande entusiasmo, dimostrando una forte sensibilità verso i temi della solidarietà e della prevenzione.

La Nazionale del Cuore Attori e Cantanti desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutta la cittadinanza attiva, all’Amministrazione Comunale di Valderice e agli organizzatori che hanno reso possibile questa grande giornata di sport e sociale.

Per quanto riguarda la cronaca sportiva del torneo – che ha visto scendere in campo anche la rappresentativa delle Forze dell’Ordine –, ad aggiudicarsi la vittoria finale è stata la selezione dei padroni di casa dell’Avis di Valderice. Momento di forte emozione ed entusiasmo è stato il calcio d’inizio dell’ultima e decisiva sfida, battuto da un ospite d’eccezione: il grande portiere della Juventus e della Nazionale, Stefano Tacconi.

Al di là del risultato sul campo, la vera vittoria è stata quella della solidarietà, a sostegno delle importanti iniziative benefiche promosse per l’occasione (tra cui i progetti dell’associazione “Teniamoci per mano Onlus” e le attività di prevenzione della sicurezza stradale).

«Giocare con il cuore di fronte a un pubblico così caloroso, capace di sostenere la manifestazione con tanta passione nonostante il maltempo, è stata un’emozione bellissima. Grazie Valderice!» – dichiara il Presidente della Nazionale del Cuore Attori e Cantanti, Giovanni Calì.