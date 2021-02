La riorganizzazione dei servizi

Incontro Asp 9 e sindacati

Il punto sulla riorganizzazione dei servizi

Il lavoro per eliminare i ritardi nelle prenotazioni

Sarà istituito a Trapani il tavolo tecnico della Salute fra i sindacati, Cgil, Cisl, Uil e relative federazioni dei Pensionati, e il direttore dell’Azienda sanitaria locale. E’ questo l’impegno assunto dal manager dell’Asp 9.

Oggi è stato organizzato un vertice nel quale il manager ha incontrato, su richiesta dei sindacai, i segretari di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp sul tema della riorganizzazione dei servizi sul territorio sia per quanto riguarda l’assistenza ai malati Covid e la campagna vaccinale, sia per quanto riguarda tutte le esigenze e richieste degli altri utenti.

“Un incontro che riteniamo positivo – spiegano Franco Colomba segretario generale Spi Cgil Trapani e Mario Davì della segreteria dello Spi, Rosaria Aquilone segretaria generale Fnp Cisl Palermo Trapani e Salvatore Badami della segreteria Fnp Cisl, Leonardo Falco segretario generale Uilp Stu Trapani Nord e Vita Angileri segretaria generale Uilp Stu Trapani Sud –, perché è un buon punto di partenza per discutere insieme di come intervenire per eliminare i disservizi della sanità sul territorio trapanese”.

“Il direttore dell’Asp sta lavorando in tal senso – commentano i sindacati – e alla prossima riunione convocherà anche le nostre rispettive segreterie confederali, proprio perché è necessario lavorare insieme”. “Noi abbiamo ribadito che al di là dell’assistenza ai malati Covid, che deve essere precisa puntuale efficiente ed efficace, è necessario che si intervenga anche sui ritardi nelle prenotazioni delle visite ed esami specialistici, sul potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata e sul funzionamento di tutta la sanità ormai quasi paralizzata dalla pandemia”.