Tutto pronto per la 39ma edizione

Dopo un’interruzione di tre anni dovuta prima alla pandemia e poi a problemi legati al dissesto geologico e alla sicurezza, torna il suggestivo Presepe Vivente di Custonaci, organizzato dall’associazione Museo Vivente e giunto alla 39esima edizione.

La storica rappresentazione della natività, una delle più suggestive della Sicilia, sarà nuovamente visitabile dalle 16 del 25 dicembre 2023, rimanendo accessibile al pubblico fino al 7 gennaio 2024 nei giorni 25, 26, 27 e 28 dicembre 2023 e nei giorni 5,6 e 7 gennaio 2024. Questa “rinascita” del Presepe Vivente di Custonaci è il risultato di una collaborazione fruttuosa tra il Parco Archeologico di Segesta, l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e il Comune di Custonaci.

Dove si svolge il Presepe Vivente di Custonaci









Il sito, situato su un costone roccioso sovrastante la grotta Mangiapane, è stato oggetto di un meticoloso intervento di consolidamento e sicurezza. La grotta Mangiapane è un antico insediamento preistorico che, dal 1983, ospita l’affascinante Presepe Vivente durante il periodo natalizio.

Dal 2005 è patrimonio dei beni immateriali della Sicilia

Il percorso per la visita al Presepe, che dal 2006 è patrimonio dei beni immateriali della Sicilia, inizierà nel centro storico del borgo, dove sarà possibile immergersi nell’atmosfera dei mercatini di Natale. Con bus navetta, i visitatori potranno poi raggiungere il borgo e la grotta Mangiapane, ammirando le abitazioni ricavate nella montagna, le stalle, gli antichi mestieri, i profumi e i sapori del cibo e della tradizione, in un percorso animato dalla musica di zampognari, suonatori di ciaramelle, chitarre, “friscaletti”, marranzani e tamburelli, avvolti in un’atmosfera natalizia unica e inimitabile.

Il presepe vivente allieta Partanna Mondello

A Partanna Mondello, borgata di Palermo, ci si prepara per la terza edizione del Presepe vivente organizzata dall’Associazione Giovanni Paolo II, della Parrocchia S. Maria degli Angeli. La manifestazione anche quest’anno avrà tre appuntamenti: il 17, il 26 dicembre e il giorno dell’Epifania con l’arrivo dei Re Magi.

Il tutto si svolgerà dalle ore 17 alle 19.30. Alle falde di Monte Gallo, in un luogo suggestivo che permette di sfruttarne le peculiarità, gli organizzatori già da qualche mese sono impegnati a realizzare un villaggio simile a quello che ha visto la nascita di Gesù. Poi sarà compito degli attori che impersoneranno i personaggi del Presepe che faranno rivivere ai visitatori l’atmosfera presente circa duemila anni fa a Betlemme. I visitatori possono raggiungere il luogo percorrendo, sino alla fine, la via Santocanale che è una traversa di via Partanna Mondello.