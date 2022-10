In manette un cittadino straniero all’aeroporto di Catania

Aveva commesso una violenza sessuale nel 2015 nei confronti di una minorenne ed era sfuggito alla cattura dopo le ordinanze di custodia cautelare di Procura e tribunale di Palermo. Ma ha fatto un passo falso: è tornato in Sicilia sbarcando all’aeroporto di Catania, pensando forse di poter sfuggire alla rete dei controlli della polizia di frontiera. Ed invece ai suoi polsi sono scattate le manette.

Chi è stato arrestato

La polizia di Stato ha arrestato il cittadino straniero per dare seguito ad un ordine di custodia cautelare in carcere con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo è stato rintracciato lo scorso 6 ottobre quando gli agenti della polizia di frontiera dell’aeroporto di Catania, intorno alle ore 8.30 circa, stavano effettuando un’attività di verifica documentale eseguita nei confronti dei passeggeri di un volo in arrivo da Iasi, in Romania.

I controlli in aeroporto

E’ a questo punto che è stato arrestato un cittadino rumeno 35enne, sul quale pendeva un’ordinanza della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo e della Procura della Repubblica di Agrigento. La violenza sessuale si sarebbe consumata nel 2015 nei confronti di una minore con parziale deficit mentale. A conclusione degli atti di rito e dell’identificazione, l’arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di piazza Lanza di Catania a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

I reati contri i minori nel 2021 in Sicilia

Proprio ieri sono emersi dei dati sulle violenze in Sicilia contro i minori. Sono stati 564 i reati di questo tipo commessi nel 2021, in calo del 16% dal 2020. I dati, forniti dalla polizia di Stato, emergono dal “dossier indifesa 2022” di Fondazione Terre des Hommes, presentato a Roma, in vista della “Giornata mondiale delle bambine” dell’11 ottobre. A livello nazionale il numero dei reati commessi in danno di minori in Italia nel 2021 segna uno sconfortante record, superando per la prima volta quota 6mila. In Sicilia, nel 2021, calano i maltrattamenti, aumentano le violenze sessuali.