Ufficializza discesa in campo anche consigliera comunale uscente

Salgono a tre i candidati a sindaco a Trapani per le prossime elezioni amministrative di primavera del 28 e 29 maggio. Dopo le uscite già ufficiali dell’uscente Giacomo Tranchida e del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Maurizio Miceli, adesso ufficializza la sua discesa in campo Anna Garuccio. Fondatrice del movimento civico “La mia Trapani” e consigliera comunale in carica, la Garuccio è sempre stata una moderata di centrodestra.

Lo strappo

Quello della Garuccio per queste amministrative di Trapani appare uno “strappo” in piena regola. Infatti il centrodestra ha già un suo candidato, ed è per l’appunto Miceli. Ma evidentemente non si è riuscita a trovare una sintesi. Anche se c’è chi giura che alla fine la Garuccio potrebbe anche rientrare nei ranghi del centrodestra.

I motivi

“Ho interrogato la mia coscienza – afferma la Garuccio nell’annunciare la sua candidatura a sindaco -. Ho lottato. Ho deciso. Sono candidata a sindaco della città di Trapani, accogliendo l’invito dei numerosi trapanesi che durante i trascorsi cinque anni e soprattutto nel corso degli ultimi mesi, mi hanno esortata a guidare la città di Trapani. Ringrazio tutti, i cittadini, e l’assemblea dell’associazione ‘La mia Trapani’, da me fondata, per avere individuato e riposto fiducia nella mia persona quale candidato sindaco della città di Trapani”.

La posizione di Tranchida

Diciamo che Tranchida ha già sostanzialmente serrato le fila. Si proporrà con una coalizione di centrosinistra e di civici, quella che attualmente lo sostiene al governo della città. Certo, da qui alla scadenza della presentazione delle liste ci sono ancora due mesi abbondanti, per cui un allargamento potrebbe esserci. ma considerando lo scacchiere politico Trapanese c’è poco altro da pescare rispetto alla sua visione politica.

La posizione di Miceli

Miceli è stato da sempre uno dei più strenui opposizioni di Tranchida. Spesso i due si sono battibeccati aspramente, con toni anche molto forti. Con lui ci sono i partiti tradizionali del centrodestra anche se ancora si attende che sciolga ogni riserva Forza Italia. Inoltre ha incassato l’appoggio delle civiche “Stop” e “Amo Trapani”.