Doppio colpo di mercato Granata

Due nuovi giocatori per rinforzare la difesa e la zona nevralgica del campo del Trapani. La società del presidente La Rosa ha, infatti, comunicato la conclusione delle trattative per l’arrivo a titolo definitivo di Ettore Mazzeo ed Olger Merkaj. Due nuovi arrivi in vista dell’esordio in serie D di domenica prossima (18 settembre) al Provinciale con la Mariglianese.

Il terzino sinistro Mazzeo “Felice per aver scelto Trapani”

Mazzeo, classe 2002, è un terzino che spinge molto sulla fascia sinistra che ha iniziato la stagione con la maglia della Paganese.

Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella è andato in prestito alla formazione Under 17 del Livorno (2018-2019) e nella stagione successiva nella formazione Berretti della Reggina. Poi il passaggio al Biancavilla in serie D. Nella stagione 2020-2021 ha inizialmente vestito la casacca del Lamezia per poi trasferirsi ad ottobre al Vastogirardi (girone F).

Da oggi l’ufficialità in maglia granata: “Mi ritengo felice per aver scelto Trapani tra le diverse richieste di altre società. È chiaro che si punta ad un campionato di vertice per la gioia dei nostri tifosi che vogliono tornare in alto. Faremo di tutto per accontentarli. Ritrovo Marigosu con cui ho svolto la preparazione lo scorso anno a Grosseto”.

L’ex Campobasso Merkaji “Qui club storico e con ambizioni chiare”

La punta Olger Merkaj, 25 anni, 1,82 di altezza, più che altro un’ala destra è un albanese di Valona cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. La prima esperienza per l’attaccante è arrivata nel campionato 2016-2017 con la maglia del Tuttocuoio A seguire il passaggio al Casale in D e dal mese di dicembre dello stesso anno nel Chieri. Nel 2019-2020 il Breno prima dell’arrivo al Bra dove ha messo a segno 18 reti in 37 presenze. Il ritorno tra i professionisti è avvenuto nel 2021 col Foggia.

Nello scorso mese di gennaio ha indossato la casacca del Campobasso. Le prime parole del neo giocatore granata: “E’ sicuramente tutto merito del direttore Chiavaro che mi ha trasmesso entusiasmo e voglia di giocare col Trapani, società storica e con ambizioni chiare. Sono pronto per cominciare in una piazza importante, il blasone granata parla da sé. Ad una piazza così appassionata darò il massimo senza mollare mai cercando di far divertire tutti”.