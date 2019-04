parla carlo palermo

“Alla mafia, in questi anni, e’ stato addebitato di tutto anche quello che non ha fatto. A trentaquattro anni dalla strage di Pizzolungo non si e’ arrivati alla verita’ per i segreti di Stato’.

Lo ha detto Carlo Palermo, il magistrato scampato alla strage a Trapani il 2 aprile 1985, che causo’ la morte di Barbara Rizzo e dei figli gemelli Giuseppe e Salvatore.

“Non e’ vero che chi ordino’ la strage – ha aggiunto – non colpi’ il bersaglio: sono rimasto vivo ma a 37 anni la mia

attivita’ di magistrato e’ stata fermata e con essa anche le indagini’.