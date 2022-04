Tripletta siciliana al campionato italiano tennistavolo Fisdir

Edoardo Ullo di

04/04/2022

Sicilia protagonista al campionato italiano di tennistavolo Fisdir che si è disputato a Lozza, in provincia di Varese, lo scorso weekend. Tre club isolani, infatti, sono saliti sul podio della kermesse tricolore. Tripletta siciliana nella classifica a squadre L’Asd Paralimpica Mimì Rodolico di Mazara del Vallo si è laureata campione d’Italia con 322 punti, davanti alla palermitana Asd Radiosa (224) ed al team catanese Il Circolo Etneo (122). Il club mazarese ha, inoltre, conquistato due ori (nel singolo femminile C21 con Jessica Ingrao e nel doppio misto C21 con la coppia Francesco Asaro/Jessica Ingrao) potendo offrire un costante rendimento di tutti i suoi atleti che sono stati presenti in quasi tutti i podi dei vari tabelloni. Sicilia protagonista La compagine siciliana di tennistavolo Fisdir ha fatto sentire fortemente la propria presenza alla manifestazione paralimpica di Lozza, imponendosi su gran parte delle gare e tenendo alti i livelli di impegno, costanza ed incisività sugli avversari. Nel singolo maschile promozionale ottimo 2° posto per Sebastiano Amodeo (Asd Mimi Rodolico Mazara) davanti ad altri due rampolli siciliani Simone Lo Sauro (Asd Il Circolo Etneo) e Giuseppe Sciacca (Asd Mimi Rodolico Mazara) rispettivamente ex aequo al 3° posto. Si sono, invece, posizionati, rispettivamente, al secondo e terzo posto nel singolo maschile C21 Francesco Asaro (Asd Mimi Rodolico Mazara) e Mario Nuccio Pizzardi (Asd Orizzonte) dando un ulteriore slancio alla categoria C21 maschile. Hanno dominato incontrastate nel singolo femminile C21 le pupille della Asd Mimi Rodolico Mazara Jessica Ingrao e Anna Abate, laureandosi campionesse tricolore della categoria. Dominio anche nelle categorie giovanili Per quanto riguarda il singolo giovanile promozionale maschile, sono ancora i siciliani a farla da padrone nella classifica con il primo posto occupato da Andrea Ferrara (Asd Il Circolo Etneo), il secondo da Gabriele Bonafede (Asd Mimi Rodolico Mazara) ed il terzo in ex-aequo da Carmelo Lo Faro (Asd Il Circolo Etneo). Si proseguire con il singolo F/M giovanile C21, con il giovanissimo Giovanni Spina (Asd Mimi Rodolico Mazara) sul secondo gradino del podio, davanti alla compagna di squadra Anna Abate al terzo. Gli altri podi siciliani del campionato italiano É ancora la Sicilia a porre il proprio marchio sulla gara di doppio maschile promozionale con la coppia formata da Andrea Ferrara e Simone Lo Sauro (Asd Il Circolo Etneo) al vertice del podio e le coppie dell’Asd Mimi Rodolico Mazara Sebastiano Amodeo / Giuseppe Sciacca e Gabriele Bonafede / Carmelo Lo Faro in ex-aequo sul gradino più basso. Tutto siciliano il podio del doppio F/M C21 occupato rispettivamente al primo posto dalla coppia Salvatore Catalano / Matteo Giomo (Asd Radiosa/Asd Fai Sport), Anna Abate / Jessica Ingrao (Asd Mimi Rodolico Mazara) al secondo e le coppie Francesco Asaro / Francesco Spina (Asd Mimi Rodolico Mazara) e Mario Pizzardi / Armando Sciascia (Asd Orizzonte) in ex-aequo al terzo. Primo posto per Andrea Ferrara (in coppia con Nadia Cannonieri) nel doppio misto promozionale, mentre il doppio misto C21 ha visto la vittoria assoluta delle coppie dell’Asd Mimi Rodolico Mazara Francesco Asaro / Jessica Ingrao e Anna Abate / Francesco Spina, rispettivamente al primo e secondo posto. Il singolo open maschile vede al vertice il pluricampione Lorenzo Rione Fili (Asd Radiosa) davanti al compagno di squadra Marco Cacioli e agli atleti dell’Asd Fiamma Mico Risposto Simone Miserotti e Ionut Galletti medaglia di bronzo. Medaglia d’oro nel singolo open femminile per Gessica Spampinato (Asd Albatros), davanti all’argento luminoso di Noemi Borgognone (Asd Radiosa) e ai bronzi delle tesserate Asd Uisp Germaine Lecocq Vincenza Di Girolamo e Pamela Tumbarello. Podio del singolo giovanile open Maschile tutto siciliano con le tre posizioni occupate rispettivamente da Lorenzo Licitra (Asd Il Circolo Etneo) al primo posto, Stefano Turcu (Asd Paralimpica Mimi Rodolico Mazara) al secondo posto e Renato Lacerati (Asd Radiosa) e Mattia Battiato (Asd Fiamma Mico Risposto) in ex-aequo al terzo. Doppio maschile open quasi tutto palermitano con il primo posto occupato dalla coppia Lorenzo Rione Fili/Alberto Salaorno (Asd Radiosa), il secondo occupato dai compagni di team Marco Cacioli e Domenico Restivo ed il terzo, in ex aequo, dai “radiosi” Roberto Busardò e Renato Lacerati e dai tesserati dell’Asd Fiamma Mico Risposto Ionut Galletti e Simone Miserotti. La Sicilia ha dominato anche nel doppio femminile open con le coppie Borgognone/Spampinato oro e Di Girolamo/Tumbarello argento, e anche sul versante doppio misto open con l’oro per la coppia Salaorno/Spampinato, l’argento per la coppia Di Girolamo/Turcu e i bronzi per le coppie Borgognone/Rione Fili e Tumbarello/Quinci.

