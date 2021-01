Trova monete e munizioni antiche sulla spiaggia, sequestrati (FOTO)

25/01/2021

Sono state ritrovate, sulla spiaggia nella frazione di Triscina di Selinunte, una serie di munizioni e di materiale di interesse storico archeologico. La scoperta e la successiva segnalazione, al seguito della quale, i beni sono stati sottoposti a sequestro da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, sarebbe avvenuta attraverso l’opera di un 37enne castelvetranese. Sono in corso indagini dei Carabinieri per fare luce sul ritrovamento, avvenuto ieri sulla spiaggia nella frazione di Triscina di Selinunte, nel territorio di Castelvetrano, di munizioni e monete di interesse storico-archeologico da parte di un 37enne castelvetranese. L’uomo stava usando un metal detector lungo l’arenile, come si vede fare a volte sulle spiagge, a caccia di oggetti, anche preziosi, smarriti da bagnanti o portati a riva dalle onde. Nella stessa area dove sono stati trovati i reperti antichi, l’uomo ha anche trovato cinque proiettili di calibro 38 e un bossolo. Il materiale è stato posto sotto sequestro dai militari della Compagnia di Castelvetrano per gli accertamenti del caso.

