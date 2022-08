E’ rotolato per svariati metri nelle montagne del Trapanese

Intervento del Soccorso alpino e speleologico siciliano e dell’82° Csar dell’aeronautica militare per salvare una turista ungherese ferita gravemente a Fossa dello Stinco, in territorio di Castellammare del Golfo. E’ in gravi condizioni dopo aver riportato gravi ferite alla schiena a causa di una caduta. L’incidente si è verificato intorno alle 15,30 quando A.I.G., 20 anni, di Miskolc, è scivolata lungo il ripido sentiero che porta al mare rotolando per circa 5 metri e sbattendo la schiena sugli scogli sottostanti e riportando diverse contusioni. Quando i suoi compagni si sono resi conto che non poteva più muoversi hanno lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112.

Le difficili operazioni

La centrale del 118 ha chiesto l’intervento del Soccorso alpino che, per ridurre al minimo i rischi trattandosi di una zona impervia con temperatura proibitive, ha attivato l’aeronautica militare. Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero dell’82° centro Csar che ha imbarcato due tecnici del Sass per trasportarli pochi minuti dopo sul luogo dell’incidente. Qui, supportati da un gommone della capitaneria di porto di Castellammare, hanno raggiunto la ragazza, l’hanno imbarellata non senza difficoltà e issata a bordo con il verricello per poi, vista la gravità delle sue condizioni, trasferirla all’ospedale Civico di Palermo.

Altri recenti interventi di soccorso

Il 24 luglio il Soccorso alpino e l’aeronautica militare avevano portato a termine un doppio intervento alla riserva dello Zingaro per una turista abruzzese colta da malore mentre percorreva il sentiero costiero e uno spagnolo con una gamba fratturata.

Il Sass opera nelle condizioni più estreme

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti innevati, in grotta e gole fluviali o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è allertabile mediante il numero unico di emergenza, sempre chiedendo esplicitamente l’intervento del corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico Cnsas. La centrale del 112 trasferirà la chiamata di soccorso alla centrale operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Sass.