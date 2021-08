Conferenza a Trapani nel ricordo dell’assessore per il 13 agosto alle 21

Continuano gli appuntamenti in ricordo di Sebastiano Tusa, compianto assessore regionale scomparso due anni e mezzo fa. Domani, venerdì 13 agosto alle 21, all’ex chiesta templare di Sant’Agostino, in piazzetta Saturno a Trapani, è in programma una conferenza sul tema “Tusa e le guerre puniche. Spunto per la geopolitica del Mediterraneo”.

Relatori saranno Andrea Aglani, presidente dell’Associazione Culturale Pavel Aleksandrovic Florenskij di Parma, che ha organizzato l’appuntamento, e il professor Carlo Ruta, saggista e storico delle civilizzazioni. L’incontro vedrà nella veste di moderatore l’avvocato Massimo Occhipinti.

La stessa sede ha ospitato recentemente la premiazione di un concorso e delle conferenze sempre dedicate a Sebastiano Tusa.

La premiazione del concorso di inizio agosto

Premiazione e festa nella chiesa templare di Sant’Agostino a Trapani in occasione del primo concorso artistico internazionale “Viaggio ad Addis Abeba” in memoria dell’ex archelogo. Fu lui che con le sue ricerche identificò il luogo della battaglia finale della prima guerra punica e aperto lo scenario sull’Etiopia.

Primo classificato, tra i 40 artisti contemporanei che hanno esposto un’opera sul tema del viaggio, è stato Enrico Vucemillo che ha espresso nella sua opera percezione, energia e movimento. Ha vinto un premio consistente in 2 mila euro e la sua opera, assieme a quella di altri 10 artisti premiati, sarà presente gratuitamente al prossimo evento previsto per questo autunno a Londra. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “Pavel A. Florenskij” (presidente Andrea Aglani) con il patrocinio del Comune di Trapani, ha visto come giudici Rosaria La Rosa e Gaspare Occhipinti.

La graduatoria dei vincitori è composta da: per l’appunto primo classificato Enrico Vucemillo di Merano (Signumericophobia space), Giacomo Alessi di Caltagirone (Primitivo), Roberto Talignani di Parma (Archeoatticoludico), Pasquale Potestio di Cariati (Resurrezione Liberazione), Miriam De Nardi di Vimercate (Arrivo alla stazione), Marco Dainelli di Firenze (Respiro verso l’alto), Gheorgita Oatu di Tulcea in Romania (Viaggio alla casa dell’anima), Rosalinda Occhipinti di Trapani (Archaelogy of the future), Andrea’s Mac Muller (Heaven Light), Francesco Musillami di Valderice (Il viaggio), Turi Calvino di Trapani (In viaggio per la vita).

L’inserimento di quest’ultimo noto artista trapanese, quasi ottantenne, è da definire un ripescaggio grazie alla volontà dell’associazione che gli ha voluto concedere questa possibilità per munificenza approfittando di una rinuncia dell’ultimo momento.

La conferenza Viaggio ad Addis Abeba

Lo scorso 1 agosto, la stessa sede della chiesa di Sant’Agostino a Trapani, si è tenuta la seconda conferenza a corollario dell’evento artistico culturale “Viaggio ad Addis Abeba” in memoria di Sebastiano Tusa. Si è parlato di sicurezza in Sicilia ed è stato affrontato il tema del fenomeno mafioso sotto una prospettiva antropologica.