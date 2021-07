A Trapani seconda conferenza “Viaggio ad Addis Abeba”

Domani, domenica 1 agosto, alle ore 21 presso la chiesa di Sant’Agostino di Trapani si terrà la seconda conferenza a corollario dell’evento artistico culturale “Viaggio ad Addis Abeba” in memoria di Sebastiano Tusa. Nella chiesa templare si parlerà di sicurezza in Sicilia, affrontando il tema del fenomeno mafioso sotto una prospettiva antropologica.

Perché i clan secondo motivazioni arcaiche

Verranno analizzate le motivazioni arcaiche delle associazioni in clan e suggerite nuove linee guida per la gestione del fenomeno e per l’ eliminazione della parte criminosa. Si spiegheranno gli errori compiuti finora dagli organismi deputati alla giustizia pubblica, dovuti prevalentemente all’approccio sbagliato, che hanno portato al sacrificio inutile di molte persone. Il relatore è Andrea Aglani, presidente dell’associazione culturale “Pavel Aleksandrovic Florenskij” di Parma, impegnato personalmente nel tema della giustizia, nonché organizzatore dell’evento; verrà coadiuvato nella conferenza da Giuseppe Mantia, poeta e giurista di Trapani. Durante la serata verranno lette anche alcune delle sue poesie.

Un’opera d’arte come simbolo della serata

Simbolo della serata, per rimanere in tema con l’evento artistico, l’opera “San Giorgio e il drago” dell’artista parmigiano Roberto Talignani, una magnifica tela dai toni altamente evocativi.