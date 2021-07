Così il presidente del Copasir all'incontro di Catania

“La formazione con la scuola è il primo strumento che ci permette di sconfiggere la mafia“. A dirlo è il senatore Adolfo Urso, presidente della Commissione parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) nel corso dell’incontro a Catania con il presidente della Regione Nello Musumeci.

“L’Italia – continua Urso – è riuscita ad attrezzarsi per sconfiggere la mafia seguendo i flussi di denaro. L’esempio che ci hanno dato grandi magistrati come Falcone e Borsellino, che forse hanno pagato con la vita proprio per questo. La sicurezza del Paese passa dal tema della criminalità organizzata così come da quello dell’immigrazione clandestina con tutto ciò che ne consegue. C’è una strategia nazionale, c’è una strategia europea. E la formazione, ad esempio, con la scuola, è il primo strumento che ci permette di sconfiggere la mafia”.

Temi sociali connessi con sicurezza

Urso poi parla sulle strategie globali per combattere la pandemia da Covid puntando sul fatto che le tematiche su sviluppo sociale, economico e tecnologico siano collegate con la difesa e la sicurezza.

“Mantenere in Italia e in Europa una filiera sanitaria integrata – osserva Urso – può meglio aiutarci nel fronteggiare la pandemia. Ecco perché oggi le tematiche che riguardano lo sviluppo sociale e economico e soprattutto la tecnologia e l’innovazione sono fondamentali, interconnesse con la difesa, con la sicurezza, con la politica estera in Italia, in Europa e nell’Alleanza Atlantica di cui l’Italia fa parte”.

“Italia sia sede autorità antiriciclaggio Ue”

Lo stesso Urso ha poi parlato di riciclaggio candidando l’Italia ad un ruolo centrale in Europa. “La battaglia che il nostro Paese sta affrontando in Europa – spiega – sollecitata non a caso dal presidente dell’Abi, l’associazione bancari italiani, che l’Italia può rivendicare e ha tutte le carte in regola per farlo è per diventare la sede dell’autorità anti riciclaggio europea. Su questo stiamo lavorando in ambito nazionale, internazionale e europeo”.

Agenzia per la cybersecurity è fondamentale

“L’agenzia per la cybersecurity, che in queste ore viene approvata dal Parlamento, è un punto fondamentale che può garantire maggiore resilienza – dice Urso –. Resilienza che si fa in casa delle imprese rispetto a chi vuole impadronirsi dei nostri dati o utilizzare le tecnologie oggi consentite per il riciclaggio attraverso, ad esempio, le cripto valute”.

Sicilia è punto nevralgico per sviluppo della Green Economy

“La Sicilia è punto nevralgico per quanto riguarda lo sviluppo dell’economia del futuro e dell’economia verde, su cui già il Governo e l’Europa hanno posto l’accento. Ed è punto nevralgico per quanto riguarda l’economia digitale. Economia verde e digitale trovano dunque in Sicilia un punto di partenza favorevole per l’intero sviluppo del Paese. Di questi argomenti si occupa anche il Copasir”. Lo ha detto Adolfo Urso sempre nell’incontro col presidente della Regione Nello Musumeci.