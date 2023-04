Alimentava i locali della propria impresa nel Trapanese

Luce rubata per alimentare la propria azienda a Valderice, nel Trapanese. Scoperta e denunciata un’imprenditrice di 48 anni che aveva creato un allaccio abusivo alla rete elettrica. In pratica la propria attività riusciva alimentarla gratuitamente, senza pagare nulla alla società elettrica.

Il controllo dei carabinieri

Il controllo dei militari, da cui è scaturita la scoperta della luce rubata, eseguito insieme a personale specializzato della ditta fornitrice di energia elettrica. La donna, secondo l’accusa, sarebbe responsabile di aver creato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica utile ad alimentare i locali. Si sarebbe impossessata di un quantitativo di energia imprecisato ed in fase di quantificazione.

Altra denuncia

I carabinieri della stazione di Valderice hanno anche denunciato per furto aggravato un pregiudicato ericino di 25 anni. Sul giovane i carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in merito ad un furto su un’autovettura avvenuto nella località di Bonagia. Dall’analisi di alcuni impianti di videosorveglianza il 25enne avrebbe forzato la portiera anteriore dell’auto. Quindi si sarebbe impossessato della somma contante di 10 euro e due paia di occhiali di valore recuperati e riconsegnati alla vittima.

Furto in un bar

Sono numerosi ogni giorno i casi di furti di energia elettrica. e sempre più spesso si verificano in attività commerciali. Nel febbraio scorso i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un commerciante di 50 anni, titolare di un bar pasticceria di Mondello per furto di energia elettrica. I militari nel corso di un sopralluogo con i tecnici dell’Enel hanno trovato un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Intera famiglia denunciata nel Trapanese

Sempre a febbraio un’intera famiglia denunciata nel Trapanese per furto di energia elettrica. Ad essere scoperto un allaccio abusivo diretto alla rete pubblica. E quindi il contatore di fatto era bypassato, non segnando alcun consumo. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di Valderice. I militari hanno denunciato, per il reato di furto aggravato, tre persone appartenenti alla stessa famiglia. Si tratta di una donna di 81 anni e due uomini di 46 e 23 anni. Sorpresi a rubare energia elettrica tramite allaccio abusivo alla rete pubblica.

