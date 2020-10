Ieri l'elezione

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, nella seduta del 22 ottobre scorso, ha eletto quale nuovo Presidente dell’Ordine l’avvocato Vito Galluffo. Noto penalista trapanese, il nuovo Presidente dell’Ordine degli avvocati di Trapani, subentra all’amministrativista Salvatore Ciaravino che nei giorni scorsi aveva presentato una lettera di dimissioni dall’incarico motivato da problemi di salute che gli impedivano di seguire con l’attenzione necessaria la vita dell’Ordine. Oggi la riunione del Consiglio che ha proceduto alla elezione del nuovo Presidente.

Galluffo nel corso delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine del 2019 era candidato alla Presidenza con una lista contrapposta a quello dell’avvocato Ciaravino.

“In un momento così tragicamente difficile per il Paese tutto – dice in una lettera il neopresidente – la Giustizia, in particolare, sta vivendo e subisce un inammissibile rigurgito giustizialistico. L’Avvocatura è e resta l’ultimo baluardo a presidio e difesa della osservanza dei Principi Costituzionali e del rispetto delle Norme Processuali. La Sua voce dovrà essere, e sarà, ascoltata e non sentita, come purtroppo assai spesso accade”.

Assieme al Consiglio dell’Ordine – anticipa il neo presidente – saremo vigili e impegnati a tutelare, in tutte le sedi istituzionali e non, i diritti e la dignità degli Avvocati, ma, nel contempo, attenzioneremo il rispetto dei loro doveri, senza compiacenze. Saremo, in un tutt’uno, coprotagonisti nel “Pianeta Giustizia” paritariamente agli altri attori, senza sudditanza alcuna. A tutti, quindi, chiediamo e sollecitiamo maggiore rigore morale e professionale, compostezza e solidarietà, vicinanza ai giovani, consapevolezza soprattutto della nobile funzione svolta”.