Intervista all'agronomo Ciro Miceli

La crisi dell’agricoltura in Sicilia è legato al rallentamento dell’economia in tutto il mondo. Ne abbiamo parlato a TalkSicilia con l’agronomo Ciro Miceli. Secondo Miceli, “bisogna ricordare che già da tempo, il settore agricolo versava in un periodo di profonda crisi, ma oggi ancor di più’. A causa della pandemia da Covid, “l’agricoltura ha subito un arresto epocale come mai prima d’ora”.