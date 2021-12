Una nuova proposta politica

A TalkSicilia l’economista Antonio Piraino ha annunciato la nascita di un nuovo movimento politico a Palermo. Sarà un gruppo formato da intellettuali e professionisti e la loro proposta politica partirà dall’analisi di quanto sta accadendo in città.

“Non esistono programmi concreti, stiamo assistendo a un balletto di candidature, ma nessuno affronta il vero nodo della decadenza. Palermo è una città che decresce. La parte migliore della società va via. Nell’ultimo decennio il saldo negativo è di quasi centomila persone in meno. Da questo poi derivano tutti i problemi amministrativi della città e le presunte mala gestio”. Secondo Piraino, dunque, bisogna lavorare per mettere in sicurezza la città ed evitare ulteriori emorragie.

“Si scambia la causa con l’effetto: il probabile dissesto finanziario del Comune -spiega Piraino – è dovuto proprio dalla riduzione delle entrate, fatto determinato da molteplici fattori, tra cui sicuramente la riduzione del numero complessivo di chi contribuisce al fabbisogno della città. Per queste ragioni, il gruppo formato da Piraino, che si presenterà alle prossime elezioni comunali, propone un percorso di analisi. “Avremo anche un nostro candidato sindaco”, spiega. In una prima, dunque, nessuna alleanza. “Poi, si vedrà. Di sicuro l’anima del nostro movimento è di centro sinistra”.