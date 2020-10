“Vi do lettura del testo che fra pochi minuti andrà in giunta regionale ed aggiungerò qualche mia considerazione” – Inizia così la diretta annunciata oggi dal sindaco di Messina Cateno De Luca che nel pomeriggio, intervenuto a Casa Minutella, aveva anticipato una “grande novità concordata con Nello Musumeci” che sarebbe dovuta arrivare nella diretta delle 19.

Già nel corso di Casa Minutella il Presidente della Regione, sulla sua pagina Facebook, tacciava per fake news l’uscita di De Luca. Ma De Luca incalzato da Minutella rassicurava tutti:”anche questo è concordato con Nello”. Alle 19 l’epilogo, e i toni verso “Nello” proferiti da De Luca sono del tutto diversi a quanto poteva sembrare nel corso del primo pomeriggio. Un Video da vedere.