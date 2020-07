x

Maltempo, due morti a Palermo. Un testimone “Chiedevano aiuto”

Redazione Video di

15/07/2020

La testimonianza dell’autista di camion ripresa dall’agenzia Italpress. Due morti e due bambini in ipotermia è il primo bilancio del nubifragio che si è abbattuto a Palermo. Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a Palermo, allagato per la bomba d’acqua caduta in città. Erano in un’auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta blocca in strada. Due bimbi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 in ipotermia. Uno ha nove mesi. Continua a leggere: Il racconto della tragedia La difesa del sindaco Ferrandelli si salva ed attacca Anche Salvini si scaglia contro Orlando

La testimonianza dell’autista di camion ripresa dall’agenzia Italpress. Due morti e due bambini in ipotermia è il primo bilancio del nubifragio che si è abbattuto a Palermo. Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a Palermo, allagato per la bomba d’acqua caduta in città. Erano in un’auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta blocca in strada.

Due bimbi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 in ipotermia. Uno ha nove mesi.

Continua a leggere: