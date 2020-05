Linea dura per il rispetto delle disposizioni

Obbligo di distanziamento e mascherine a bordo dei bus dell’azienda TUA (Trasporti Urbani Agrigento che d ieri ha riattivato alcune corse in considerazione della graduale riapertura di attività lavorative e commerciali.

La riattivazione delle corse è volta ad evitare assembramenti nelle ore di punta e riguarda la fascia mattutina e nello specifico le linee urbane che collegano i quartieri di Fontanelle, Monserrato, Villaseta, Villaggio Mosè e Villaggio Peruzzo con il centro città. Una fascia oraria principalmente frequentata dai lavoratori.

La capienza degli autobus è stata limitata rispetto ai posti omologati ed è stata installata all’interno dei bus la segnaletica per indicare quali posti occupare al fine di rispettare il distanziamento sociale. All’interno di ciascun mezzo è stato inoltre affisso l’elenco dei comportamenti da tenere a bordo, che comprende anche l’obbligo dell’utilizzo della mascherina.

Ogni utente a bordo dell’autobus deve obbligatoriamente indossare la mascherina e deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro. L’utenza in procinto di salire dovrà attendere che sia completata la discesa degli altri utenti. A bordo di ogni autobus sarà ammesso il numero massimo di utenti che è variabile in funzione della tipologia di autobus, nel rispetto della distanza interpersonale da osservare. In caso di segnalazione di presenza di utenti sprovvisti di mascherina, gli autisti dovranno invitare gli stessi a scendere sull’autobus. In caso di resistenza dell’utenza al rispetto di tale disposizione la corsa andrà arrestata e andrà richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.