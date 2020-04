Le ordinanze

Dopo Noto, anche nei Comuni di Solarino e Melilli è stato disposto l’uso obbligatorio delle mascherine. In realtà, il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, ha annunciato che lo sarà a partire da martedì ma salgono a tre i centri nel Siracusano dove i residenti sono costretti ad usare le protezioni per evitare il rischio del contagio da Covid19. I sindaci hanno preso questa decisione dopo aver avuto contezza che le mascherine nei rispettivi Comuni sono sufficienti per tutti.

“Invitiamo – scrive il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo, nell’ordinanza – a fare uso della mascherina protettiva, anche non certificata o di fattura artigianale, idonea a coprire bocca e naso contemporaneamente, in tutti gli spazi pubblici ed all’interno degli esercizi commerciali e degli uffici, pubblici e privati”. Inoltre, il provvedimento dispone che “i titolari ed i gestori di attività commerciali o di uffici, pubblici e privati, inibiscano l’accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e ad esporre all’esterno del locale in modo visibile all’utenza ed agli organi preposti al controllo la raccomandazione”.

La mascherina sarà obbligatoria, a Melilli, da martedì al 4 maggio prossimo. “Una volta che tutti hanno le mascherine, non ci sarà motivo di non utilizzarle- dice il sindaco di Melilli Giuseppe Carta- Le abbiamo portate casa per casa. Abbiamo, inoltre, un elenco di soggetti che hanno patologie.Per loro abbiamo una piccola riserva di dispositivi. Nella notte, riprese, inoltre, le attività di sanificazione. Non è il momento di abbandonare i rifiuti, ovviamente. Ma di differenziare al meglio e mantenere gli ambienti puliti”.