Per il quinto anno consecutivo

Al via per il quinto anno consecutivo il “Temple Tour Bus”. Il servizio offerto dagli autobus turistici scoperti della TUA (Trasporti Urbani Agrigento) consiste nella visita della città dei Templi su due percorsi (linea rossa e linea blu) con fermate intermedie, nella modalità hop-on/hop-off (sali e scendi), nei luoghi di interesse del passeggero. È possibile iniziare il tour da qualsiasi fermata e salire e scendere quando e dove si vuole. I bus dispongono di un commentario audio in 5 lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Le svariate fermate (circa 20 per linea) includono tutti i principali luoghi di interesse turistico e culturale (Valle dei Templi, Giardini della Kolymbethra, Museo Archeologico, Casa di Pirandello) e sono comprese soste alla spiaggia di San Leone, alla Scala dei Turchi (Realmonte) e a Porto Empedocle.

Il biglietto dà diritto al passeggero ad utilizzare entrambe le linee del Temple Tour Bus per la data di validità indicata. Con lo stesso ticket è possibile usufruire delle linee del servizio urbano gestito dalla TUA.