Migranti sulla nave Aurelia sbarcano ad Augusta

Sale la tensione nell’hotspot di Lampedusa. Due gruppi di migranti, libici e somali, si sono affrontati con lanci di pietre. I contrasti sono sorti perché entrambe le fazioni rivendicavano che i loro rispettivi spazi non fossero violati da migranti di altre etnie.

Inoltre, i somali non gradivano che le loro donne fossero avvicinate dai libici. Non ci sono feriti: la polizia è intervenuta con tempestività riportando la calma. La struttura, che ha 192 posti, ospita 1.500 migranti, duecento dei quali saranno trasferiti in serata a Porto Empedocle.

La Prefettura di Agrigento, assieme al dipartimento delle Libertà civili e Immigrazione del ministero dell’Interno, provando ad alleggerire le presenze di migranti all’hotspot di Lampedusa (Ag), ha disposto per domani il trasferimento di altri 45 migranti che verranno accolti al centro d’accoglienza di Caltanissetta. Tutti i trasferimenti vengono fatti dopo l’arrivo dell’esito – negativo – dei tamponi. Dopo lo spostamento di domani, all’hotspot di Lampedusa resteranno circa mille migranti a fronte dei quasi 1.500 di ieri. E’ previsto l’arrivo sull’isola di personale della Croce Rossa che, su invito del capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, fornirà supporto nelle attività di accoglienza dei migranti.

Sono 167 i migranti risultati negativi al Covid 19 autorizzati a sbarcare dalla nave quarantena Aurelia sulla banchina del porto commerciale di Augusta. Lo annuncia su Facebook Cettina Di Pietro, sindaco di Augusta, che solo nella serata di ieri, dopo una riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, aveva autorizzato l’attracco. Il primo cittadino aveva in un primo momento negato l’attracco della nave a bordo della quale si trovavano complessivamente circa 250 migranti. “I migranti risultati negativi al tampone, secondo i protocolli sanitari, – scrive Cettina Di Pietro – sono stati immediatamente trasferiti su 5 pullman e portati lontano dal nostro territorio, fuori dalla provincia di Siracusa. La nave farà rifornimento e partirà immediatamente. Nessun problema, pertanto, per la salute e l’incolumità pubblica dei miei concittadini”.