A perdere la vita un uomo di 54 anni

Muore carbonizzato all’interno della su abitazione di Aragona nell’Agrigentino. Il cadavere è stato trovato durante la notte. Ad intervenire in via Mameli sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, allertati per un incendio appartamento.

L’amara sorpresa

Durante le operazioni di spegnimento del rogo è stato ritrovato il cadavere di Bruno Leonardo, 54 anni. Sul posto anche i carabinieri. Le fiamme, stando a quanto è stato accertato da pompieri e militari dell’Arma, sono divampate verosimilmente a causa di una sigaretta lasciata accesa dalla vittima che si sarebbe addormentata.

I coniugi morti in casa nel Palermitano

Un’altra disgrazia ha colpito la Sicilia poco meno di un mese fa. Morti carbonizzati due coniugi a fondo Orsa a Cinisi nei pressi dell’aeroporto Falcone Borsellino. Si tratta dei coniugi Salvatore Cometa e Teresa Monastero di 78 e 76 anni, morti per cause ancora da accertare nella loro abitazione. La zona nella notte tra il 24 e 25 luglio scorsi è diventata un inferno di fuoco. L’incendio ha danneggiato diverse villette e bruciato i corpi di marito e moglie palermitani del quartiere Borgo Nuovo che trascorrevano l’estate a Cinisi.

Il corpo dentro l’auto nel Trapanese

Ad aprile il cadavere di un uomo di 56 anni rinvenuto nella serata all’interno di un furgone andato in fiamme a Pantelleria, nel Trapanese. A scoprire il corpo, ormai carbonizzato, i vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare l’incendio. Ancora da chiarire le circostanze della morte del 56enne. Indagano i carabinieri.

Altra tragedia nel Messinese

Nel marzo scorso una 80enne, Iole Bongiorno, è morta nella notte nell’incendio della sua abitazione ad Antillo, nel Messinese. Il corpo carbonizzato della donna, che viveva da sola, trovato dai vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze con personale del 118. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco.

Like this: Like Loading...