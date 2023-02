Quattro sbarchi di migranti nella notte a Lampedusa (AG) hanno fatto arrivare sull’isola 170 persone.

Altri 100 migranti sono approdati nell’isola ieri, e ora ci sono 250 ospiti nell’hotspot di contrada Imbriacola.

Arrivate 100 persone stanotte a Lampedusa

Quattro imbarcazioni, con 170 migranti, sono state soccorse durante la notte nel mare antistante Lampedusa dove ieri, con più approdi, erano giunte altre 100 persone. A bordo delle “carrette” intercettate da militari della Capitaneria e della Guardia di Finanza, c’erano da un minimo di 36 persone ad un massimo di 47. Tra loro donne e minorenni.

I migranti portati all’hotspot di contrada Imbriacola

Tutti dopo lo sbarco a molo Favarolo sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono circa 250 migranti. Ieri sera, su disposizione della Prefettura, in 73 hanno lasciato il centro d’accoglienza e sono stati imbarcati su un traghetto di linea

Fondi per l’isola

In arrivo per i comuni di Lampedusa e Linosa un contributo di 2,5 milioni di euro per il 2024 “in considerazione dello straordinario aumento del numero degli sbarchi di migranti” lo scorso anno. E’ quanto prevede l’emendamento al decreto Milleproroghe che è stato approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Presentato dalla Lega (primo firmatario il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo), è stato successivamente riformulato dal governo.