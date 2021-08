Colto da una crisi respiratoria

È in coma farmacologico il bambino di 10 anni, di nazionalità tedesca, che è stato investito da una Mercedes lungo la via Passeggiata archeologica, nei pressi di Casa Sanfilippo che è la sede del Parco archeologico e paesaggistico di Agrigento della Valle dei Templi.

Il piccolo è stato trasferito, con l’elisoccorso del 118, al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo dove i medici lo hanno, appunto, sedato. Il quadro clinico viene ritenuto delicato.

I poliziotti delle volanti della Questura hanno, in via preventiva, sequestrato l’autovettura che ha investito il piccolo turista. La Mercedes era guidata una giovane agrigentina che si è subito fermata per prestare i soccorsi.

Sul posto anche i poliziotti della sezione volanti della questura e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento che si stanno occupando della viabilità che è, inevitabilmente, andata in tilt.

Il bimbo sarebbe sfuggito al controllo dei familiari

Il bambino, stando alle primissime ricostruzioni, sarebbe riuscito ad allontanarsi dal camper dove si trovava con la famiglia.

La giovane che ha investito il piccolo ha subito chiamato i soccorsi

Scappando, il piccino è stato investito – mentre attraversava – da un’autovettura, una Mercedes bianca, guidata da una ragazza. La giovane ha subito arrestato la marcia ed ha dato i primi soccorsi chiamando sia il 118 che il numero unico d’emergenza 112. “Non l’ho visto, non l’ho visto”, ha continuato a ripetere la giovane, inevitabilmente, sotto choc.