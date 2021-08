la vittima è Rosario Iacuzzi, molto noto nella comunità trabiese

Tragico incidente mortale sulla strada statale 113, a Trabia, nel Palermitano. Un anziano pedone di 83 anni, Rosario Iacuzzi, è morto investito da un automobilista mentre era in strada per gettare l’immondizia. “Sarino” Iacuzzi è il padre di Salvatore, ex vicesindaco di Trabia. L’uomo era molto noto nella comunità trabiese, adesso a lutto.

Investito mentre gettava la spazzatura

Il fatale impatto è avvenuto intorno alle ore 22 di giovedì 12 agosto, lungo la strada statale 113. In base alle prime ricostruzioni dell’incidente, il pedone mentre gettava la spazzatura è stato travolto da un’auto che procedeva in direzione San Nicola l’Arena. L’anziano avrebbe battuto la testa contro la fiancata dell’auto.

Nonostante il forte impatto, però, l’uomo sarebbe riuscito comunque a rialzarsi autonomamente da terra. Poco dopo però, a causa dei forti dolori la famiglia ha chiamato un’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso in condizioni di coscienza. Tuttavia, una volta entrato nel nosocomio il quadro si sarebbe aggravato improvvisamente: forse diverse emorragie interne hanno fatto perdere conoscenza a Iacuzzi, fino a spirare intorno alle due del mattino.

Le indagini: ipotesi omicidio stradale

Secondo un’altra ricostruzione, l’automobilista alla guida si sarebbe fermato a prestare soccorso e avrebbe atteso l’arrivo dell’ambulanza del 118. Le indagini, ancora alle prime battute, sono condotte dai carabinieri. L’automobilista che ha investito il pedone rischia ora l’accusa di omicidio stradale. Gli agenti hanno disposto accertamenti per ricostruire la dinamica dell’impatto. L’auto è stata sottoposta a sequestro giudiziario.

I funerali

Sarino Iacuzzi era marito di Giovanna e padre di tre figli, fra cui Salvatore, ex vicesindaco di Trabia, candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative. L’anziano, costruttore in pensione, era noto in paese e apprezzato per le sue qualità umane e professionali. Una scomparsa tragica che ha lasciato increduli sia i familiari che l’intero paese. Molti infatti lo ricordano come un uomo solare e pieno di vita.

I funerali sono stati fissati per oggi pomeriggio, alle ore 15.

